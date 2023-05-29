Yozgatlılar ikinci turda sandık başına daha az gitti. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu ve ikinci turu arası katılım oranında yüzde 2,09 oranında bir düşüş yaşandığı görüldü.

Cumhurbaşkanlığı birinci tur seçimlerinde katılım oranı yüzde 86,63 olarak belirlenirken, ikinci tur seçimlerinde ise bu oran yüzde 84,54 olarak açıklandı. Buna göre ilk tur ve ikinci tur arası katılım oranında yüzde 2,09’luk bir fark görüldü.

TÜRKİYE’DE DE DÜŞTÜ

Kesin olmayan verilere göre Türkiye genelinde de katılım oranında bir düşüş yaşandığı görüldü.

İlk tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılan seçmen oranı yüzde 86,98 iken, ikinci turda bu rakamın yüzde 84,22 olduğu gözüküyor. Şimdiye kadar sandıkların yüzde 99,99’unun ise açıldığı belirtiliyor. Melike Aslı Arslan