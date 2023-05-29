Cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan 52,14 oranında oy alırken 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47,86'da kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yozgat’tan ise yüzde 76,36 oy aldı. Buna göre Yozgat Erdoğan’a en çok oy veren 4’üncü il olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanı ikinci tur seçim sonuçları belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak geçici sonuçlar sonucunda Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür” dedi. Cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan 52,14 oranında oy alırken 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47,86'da kaldı.

OY DAĞILIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a en yüksek oy veren iller arasında Yozgat 4’üncü oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı iller ise şu şekilde;

Bayburt yüzde 82.45, Gümüşhane yüzde 78.54, Çankırı yüzde 76.76, Yozgat yüzde 76.36

İHA/Melike Aslı Arslan