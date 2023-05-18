Programda farklı fiziki engeli bulunanlar, gösteri ve performanslar sergilediler. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ve Yozgat Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Handan Çalkar programa katılımlarından dolayı İl Müftüsü Gülden’e teşekkür etti.

Programda konuşan Gülden, “İmtihan gereği farklı şeylerle denendiğimiz bir hayatı yaşıyoruz. Allah kime diğerlerinden farklı olarak hangi nimetleri vermiş ise o nimetleri nasıl kullandığından hesaba çekecektir. Allah katında insanların değeri, fiziki yapısı, rengi, ırkı, cinsiyetiyle değil imanı, ihlası, takvası, ameli ve sahip olduğu nimetleri kullanımı nispetindedir. Fiziken engelli olmanın bir eksiklik değil Allah’ın takdirine rıza gösterip sabredebilmesi durumunda ebedi nimetlere ulaşma için birer imkan olduğu görülecektir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de engelli olmak fiziken değil manen engelli olmaktır” ifadelerine yer verdi. Haber Merkezi