Kooperatif Başkanı Ebru Örmüş, Yerköy Aydıngün Midiliç Köyünde üretimini yaptıkları, marka tescilini aldıkları Midiliç çömlek peyniri ile fuardaki yerlerini aldıklarını bildirdi.

Unutulmaya yüz tutan Midiliç çömlek peynirini gün yüzüne çıkardıklarını dile getiren Başkan Örmüş, fuarın 18 Mayıs Perşembe günü saat 11.30 açılışı yapıldığını ve 21 Mayıs Pazar gününe kadar açık olacağını aktardı.

“YERİMİZİ ALIYORUZ”

Fuarın Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri Merkezinde düzenlendiğini söyleyen Örmüş, “Yozgat’tan Bozkırın Kadın Girişimi olarak Yerköy Aydıngün Midiliç Köyünde üretim yaptığımız, marka tescilini aldığımız unutulmaya yüz tutan ama gün yüzüne çıkardığımız, Midiliç çömlek peynirimiz ile fuarda yer alacağız. Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri Merkezinde 18 Mayıs Perşembe günü saat 11.30 açılışı yapılan ve 21 Mayıs Pazar gününe kadar açık kalacak ‘İstanbul Peynir Fuarı’nda’ yerimizi alıyoruz. Midiliç salamura peynirimiz ve ekip arkadaşlarımla standımızın başında olacağız. Yöresel peynirlerimizi tatmak, çayımızı içmek ve hatta istediğiniz kadar satın almak için sizleri davet ediyoruz, Kıymetli Yozgatlı hemşehrilerimiz. Fuara girişler sabah saat 10.00’da yapılırken çıkışlar ise akşam 19.00’da yapılacak. Ücretsiz davetiye ile katılım için irtibata geçebilirsiniz” şeklinde konuştu.

Ürünlerde katkı maddesi olmadığını vurgulayan Örmüş, hem Türkiye geneline kargo ile hem de Yozgat'ta perakende olarak satış yaptıklarını da belirtti.

“MİDİLİÇOĞLU KÖYÜ”

Daha önce peynire adı verilen Midiliçoğlu Köyü hakkında açıklamada bulunan Örmüş, “Yozgat iline 52 km, Yerköy ilçesine 12 km uzaklıktadır. Köyün hemen altından Kızılırmak’ın kolu olan Delice'ye bağlı Killiközü Çayı geçmekte ve çevresini yeşillendirmektedir. Ayrıca bu çay 2-3 çeşit balık türü barındırmaktadır. Köy doğal güzelliklerinden ötürü Yerköy ilçesinin en cazip mesire yeridir. Ayrıca köyün doğal çim sahasının güzelliği nedeniyle il ve ilçenin futbol takımlarının antrenman yeridir. Köyün ünlü yemekleri kuru fasulye, mercimek, biber turşusu, pancar pekmezi, kabak tatlısı ayrıca hamur işleri yoğun bir şekilde yapılır. Kendine has fırınlarında yaptıkları günlük taze somun ekmeği ve peyniri çok meşhurdur ve ayrıca arabaşı meşhurdur. Bu köyde sünnet düğünleri ve cemiyetlerde geleneksel yağlı güreş ve at yarışları yapılmaktadır. Aydıngün köyü halkının okuma yazma oranı yüzde yüzdür. Köyün evlerinde suyu mevcuttur, kanalizasyon vardır. Köy tam bir emekli cennetidir. Emekli oranı çok yüksektir. Geleneklere ve göreneklere sahip çıkılmış ve yaşatılmıştır. Bölgede örnek köy ilan edilmiştir” dedi. Sema Nur Koçaker/ Melike Aslı Arslan