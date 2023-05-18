AK Parti Yozgat İl Teşkilatı ve AK Parti Yozgat Milletvekilleri bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı 2’nci tur seçimleri için yapacakları çalışmalar hakkında değerlendirme yapmışlardı. Yapılan değerlendirmelerin ardından çalışmalara start verildi.

Bu kapsamda AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, AK Parti Milletvekili Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan Aydıncık ve Çekerek ilçesine ziyaret gerçekleştirerek vatandaştan oy istediler.

“YOZGAT HAZIR, TÜRKİYE HAZIR”

Yapılan Aydıncık ziyareti sonrasında açıklamada bulunan Milletvekili Akgül, “Aydıncık ilçemizde teşkilat mensuplarımız ve hemşehrilerimizle bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı 2’nci tur seçimleri için destek istedik. Bozok Yaylası 28 Mayıs’ı iple çekiyor. 14 Mayıs Seçimleri sonrası; Milli iradeye saygı göstermeyen, milletimize olmadık hakaretler eden, depremzede kardeşlerimizi aşağılayan ve maskeleri inince nasıl milletten uzak oldukları bir kez daha ortaya çıkan bu zihniyete aziz hemşehrilerim sandıkta gerekli cevabı yeniden vermek için hazır. Büyük Türkiye zaferi için Yozgat hazır, Türkiye hazır. Zafer Bismillah. Türkiye sana emanet” ifadelerini kullandı.

“DOĞRU ADAMLA YOLA DEVAM”

Çekerek ziyareti sonrasında konuşan Milletvekili Şahan ise, “Güzide ilçelerimizden Çekerek’teyiz. Esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret edip; 2. Tur Seçimleri için Sayın Cumhurbaşkanımız için Türkiye Yüzyılımız için destek istedik. Çekerekli kardeşlerim, ‘Doğru Adamla Yola Devam’ diyor. Allah hepinizden razı olsun” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan