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Emeklilerin 2023 yılında alacakları zam oranı, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında netlik kazanacak. Emeklilere yönelik beklentiler, yaklaşık yüzde 40'lara kadar çıkabilecek bir zam öngörüyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emekli aylığına dair konuşulan sürpriz rakamlar...

Yaklaşık 16 milyon emekli, yeni yılda maaşlarının belirlenecek tutarını merakla bekliyor. Emeklilerin maaşları, Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonucunda belirlenecek. En düşük emekli aylığı için ise dikkat çekici bir rakam gündemde.

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik tahmin edilen zam oranı yüzde 39.59 olarak ön plana çıkıyor. Eğer bu zam oranı yüzde 39.59 düzeyinde kalırsa, en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira seviyesindeyken 10 bin 469 lira olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu rakamı 10 bin 500 liraya çıkarabileceği ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kasım ayında yaptığı açıklamada, 7 bin 500 liranın altındaki maaşlar için bütçe imkanlarının zorlanacağını ve ekonomik dengelerin gözetileceğini belirtmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon rakamlarını 3 Ocak'ta açıklayacak. Bu açıklama ile birlikte 6 aylık enflasyon rakamı da kesinleşmiş olacak. Emekliler, bu veriler doğrultusunda maaşlarının ne kadar artacağını öğrenmiş olacaklar.