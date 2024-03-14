Son dönemde elektrik faturalarındaki artış, kullanıcıların elektrik tüketim alışkanlıklarını gözden geçirmeye ve evlerinde hangi cihazların daha az enerji harcadığını araştırmaya yönlendirdi. İşte faturayı ikiye katlayan ev aletleri.

Günümüzde, teknolojik cihazların tüketim alışkanlıkları da büyük önem taşıyor. Evlerde elektriği en çok hangi cihazların tükettiğini merak ediyor musunuz?

TELEVİZYON

Haftalık Kullanım Süresi: 35 saat

Aylık Tüketim: 14 kWh

ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Haftalık Kullanım Süresi: 6 saat

Aylık Tüketim: 19 kWh

SU ISITICISI (KETTLE)

Haftalık Kullanım Süresi: 4 saat

Aylık Tüketim: 28 kWh

BULAŞIK MAKİNESİ

Haftalık Kullanım Süresi: 5 saat

Aylık Tüketim: 10 kWh

BUZDOLABI

Haftalık Kullanım Süresi: 168 saat

Aylık Tüketim: 30 kWh

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

Haftalık Kullanım Süresi: 2 saat

Aylık Tüketim: 12 kWh

ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ

Haftalık Kullanım Süresi: 6 saat

Aylık Tüketim: 24 kWh

KAHVE MAKİNESİ

Haftalık Kullanım Süresi: 1 saat

Aylık Tüketim: 2 kWh

ASPİRATÖR

Haftalık Kullanım Süresi: 7 saat

Aylık Tüketim: 10 kWh

Elektrik faturalarını dengelemek ve tasarruf etmek isteyenler için, bu veriler oldukça faydalı olabilir. Evdeki cihazların kullanım sürelerini ve tüketim miktarlarını göz önünde bulundurarak, enerji verimliliğini artırabilir ve masrafları azaltabilirsiniz.