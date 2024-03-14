Son dönemde elektrik faturalarındaki artış, kullanıcıların elektrik tüketim alışkanlıklarını gözden geçirmeye ve evlerinde hangi cihazların daha az enerji harcadığını araştırmaya yönlendirdi. İşte faturayı ikiye katlayan ev aletleri.
Günümüzde, teknolojik cihazların tüketim alışkanlıkları da büyük önem taşıyor. Evlerde elektriği en çok hangi cihazların tükettiğini merak ediyor musunuz?
TELEVİZYON
Haftalık Kullanım Süresi: 35 saat
Aylık Tüketim: 14 kWh
ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Haftalık Kullanım Süresi: 6 saat
Aylık Tüketim: 19 kWh
SU ISITICISI (KETTLE)
Haftalık Kullanım Süresi: 4 saat
Aylık Tüketim: 28 kWh
BULAŞIK MAKİNESİ
Haftalık Kullanım Süresi: 5 saat
Aylık Tüketim: 10 kWh
BUZDOLABI
Haftalık Kullanım Süresi: 168 saat
Aylık Tüketim: 30 kWh
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE
Haftalık Kullanım Süresi: 2 saat
Aylık Tüketim: 12 kWh
ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ
Haftalık Kullanım Süresi: 6 saat
Aylık Tüketim: 24 kWh
KAHVE MAKİNESİ
Haftalık Kullanım Süresi: 1 saat
Aylık Tüketim: 2 kWh
ASPİRATÖR
Haftalık Kullanım Süresi: 7 saat
Aylık Tüketim: 10 kWh
Elektrik faturalarını dengelemek ve tasarruf etmek isteyenler için, bu veriler oldukça faydalı olabilir. Evdeki cihazların kullanım sürelerini ve tüketim miktarlarını göz önünde bulundurarak, enerji verimliliğini artırabilir ve masrafları azaltabilirsiniz.