Batı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar devam edecek olan bu düşüşle birlikte, ülke genelinde mevsim normallerine doğru bir eğilim gözlemleniyor.

Mart ayının başlamasıyla birlikte ilkbaharın habercisi olarak görülen dönemde, hava koşullarında beklenmeyen bir değişim yaşanıyor.

Ülkenin birçok bölgesinde ilk günlerde bahar havası hissedilirken, kısa süre içerisinde sağanak yağmurlar etkisini gösterdi. Hızla düşen sıcaklıkların etkisiyle, hafta sonuna kadar yağışlı bir hava bekleniyor.

SICAKLIKLAR AZALIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, hava sıcaklıklarında düşüş eğilimi sürüyor. Batı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar devam edecek olan bu durum, ülke genelinde mevsim normallerine dönüşü işaret ediyor.

YOZGAT’TA HAVA DURUMU

Yozgat'ta 14 Mart Perşembe, 15 Mart Cuma ve 16 Mart Cumartesi günleri yağış bekleniyor. Ayrıca sıcaklıkların da düşmesi bekleniyor. Bu dönemde Yozgat genelinde yağışlı bir hava öngörülüyor.

YAĞIŞLI HAVA YURT GENELİNDE HAKİM

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olduğu, Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Van dışında Doğu Anadolu bölgesi geneli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanakla, yer yer gök gürültülü sağanakla geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği öngörülüyor.