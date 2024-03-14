Milyonlarca ev sahibi ve kiracı, kira gelirlerinin denetim altına alınmasıyla ilgili endişeli. Maliye Bakanlığı, şu anda 2 milyon ev sahibinin kira gelirlerini inceliyor.

Bankalar aracılığıyla yapılan kira ödemeleri, Maliye Bakanlığı'nın dikkatini çekti ve geniş kapsamlı bir inceleme başlatıldı.

Bu inceleme, hem kiracılar hem de ev sahipleri için önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Özellikle Mart ayı, kira geliri elde edenler için kritik bir dönem olarak beliriyor.

Maliye Bakanlığı, bu aydan itibaren kira gelirlerini yakından inceleyecek ve kapsamlı bir denetim süreci başlatacak. Bu kapsamda, 2 milyon konut tek tek kontrol edilecek ve kiralık konutlar tespit edilecek.

Nüfus kayıt sistemi, tapu kayıtları ve banka hesap hareketleri gibi veriler karşılaştırılacak ve düzenli ödemelerin tamamının kira ödemeleri olarak değerlendirilmesi sağlanacak

Maliye Bakanlığı'nın incelemesi kapsamında nüfus kayıt sistemi incelenecek ve kiracı ile ev sahibinin ikamet adresleri kontrol edilecek. Ayrıca tapu kayıtları aracılığıyla mülk sahibinin kim olduğu ve kira geliri elde edilip edilmediği teyit edilecek.

Banka hesap hareketleri de gözden geçirilerek düzenli ödemelerin kira ödemeleri olarak değerlendirilmesi sağlanacak.

BELGELERİ ÇÖPE ATMAYIN!

Kira geliri elde edenler, beyanlarını doğru ve eksiksiz bir şekilde yapmaları ve gerekli belgeleri saklamaları önemlidir. Maliye Bakanlığı'nın incelemeleri sonucunda eksik veya yanlış beyan tespit edilirse, yüksek vergi cezaları ile karşı karşıya kalınabilir.

Konutlarda, aylık kira bedeli 500 TL ve üzerinde olan kira gelirlerinin, işyerlerinde ise herhangi bir tutar sınırlaması olmaksızın kira bedellerinin banka veya benzeri finans kurumları veya posta idareleri aracılığıyla ödenmesi zorunlu hale getirildi. Bu sayede kira gelirlerinin daha şeffaf bir şekilde takip edilmesi ve vergi kaçakçılığının önlenmesi amaçlanıyor.

Kira gelirini eksik veya yanlış beyan edenler cezalandırılacak. Vergi cezaları, evin belediye rayici esas alınarak hesaplanacak ve gelir vergisi üzerinden ceza uygulanacak.

Bu düzenleme, vergi kaçakçılığını önlemeyi, kira gelirlerinin daha şeffaf bir şekilde takip edilmesini ve uyuşmazlıkların azaltılmasını amaçlıyor.

Kiracılar ve ev sahipleri, kira bedellerini banka veya PTT aracılığıyla ödeyerek işlem belgelerini almalı ve saklamalıdır. Aksi takdirde, cezai yaptırımla karşı karşıya kalabilirler.