Hyundai, otomobil piyasasında yaşanan rekabeti kızıştırıyor. Mart ayına özel olarak güncellediği fiyat listesiyle Hyundai, Fiat Egea ile rekabeti arttırırken, tüketicilere daha cazip seçenekler sunuyor.

Otomobil piyasasındaki rekabet ortamı, tüketicilere daha uygun fiyatlar sunulmasına olanak sağlıyor. Hyundai'nin yeni fiyat listesi, bu rekabet ortamında tüketicilere avantajlı bir seçenek sunuyor. İşte Hyundai i20'nin Mart 2024 fiyatları:

Hyundai i20 1.2 MPI 84 PS Jump (Manuel): 904.000 TL

Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Jump (Otomatik): 979.000 TL

Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Style (Otomatik): 1.035.000 TL

Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Elite (Otomatik): 1.115.000 TL

Hyundai i20 1.0 T100 PS DCT Jump: 1.035.000 TL

Hyundai i20 1.0 T100 PS DCT Style: 1.085.000 TL

Hyundai i20 1.0 T100 PS DCT Elite: 1.172.000 TL

Egea'dan bile ucuza sıfır araç

Rakip marka fiyatları büyük indirdi. Hyundai i20 1.2 MPI 84 PS Jump (Manuel), 904.000 TL'den başlayan fiyat etiketine sahipken, Türkiye'nin en popüler otomobillerinden biri olan Egea Cross, 2024 model yılında 992.900 TL'den başlıyor. Limited donanım seviyesi ve hibrit motorla birlikte ise Egea Cross'un fiyatı 1.573.900 TL'ye yükseliyor.

Bu fiyatlar, tüketicilere geniş bir yelpazede seçenekler sunarken, otomobil piyasasındaki rekabetin artmasına da katkı sağlıyor. Hyundai'nin uygun fiyatları, tüketicilerin tercihini yaparken daha fazla seçenek değerlendirmesine olanak tanıyor.