Emniyet Teşkilatının 179. Kuruluş Yılı kapsamında İlçe Emniyet Müdürü Murat Bozkurt ve personeli, Kaymakam Ahmet Nuri Demir’i makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Demir, Polis Teşkilatının Kuruluşunun Yıldönümünü kutladı.

Kaymakam Demir yaptığı açıklamada, “Ülkemizin her yerinde olduğu gibi ilçemizde de vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz fedakârca çalışan tüm emniyet mensuplarına meslek hayatlarında kolaylık ve başarılar diliyorum” dedi.