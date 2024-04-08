Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Yerköy ilçesinde şehitlik anıtına çelenk sunum töreni gerçekleştirildi.

Çelenk törenine Belediye Başkanı Fatih Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Adem Dülger, ilçe jandarma komutanında görevli askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve daire amirleri katıldı.

Çelenk töreni sonrasında konuşma yapan İlçe Emniyet Müdürü Adem Dülger, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 179. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Polis Haftası kutlamalarının sevinci ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kurulduğu günden itibaren Türküye Cumhuriyetinin huzur ve güvenliği için olağanüstü gayretler sergilediklerini ifade eden Müdür Adem Dülger, "Türk Polis Teşkilatı, asil milletimizin emniyetini ve huzurunu sağlamak için gece gündüz demeden çalışmaktadır. Bu kutsal görevlerini yerine getirirken canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Fatih Arslan ise polis teşkilatının halkın can ve mal güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, huzur ve barış ortamının korunması amacıyla çalıştığını belirtti.

Arslan, "Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde, gece gündüz demeden, canlarını ortaya koyarak milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamaktadırlar. Polis Teşkilatı, milletimizin bekası için her zaman en ön safta yer almış, en zor koşullarda bile görevini fedakarca yerine getirmiştir. Bu vesileyle, şehit polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.