Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi için merakla beklediği tarih nihayet belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri, Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu üzere, bu yılki bayram ikramiyesi ödemelerinde önemli bir artış gözlemleniyor. Emeklilerin bayram ikramiyesi miktarı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltildi. Bu, önceki yıllara kıyasla önemli bir iyileştirme olarak dikkat çekiyor.

Erdoğan, Giresun'daki bir mitingde yaptığı konuşmada, "Önce 1000 lira olan bayram ikramiyesini evvela 1100 liraya, sonra 2 bin liraya çıkardık. Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz" diyerek emeklilere yapılan bu destekten bahsetti.

Ülkede emekli maaşı alan ve vefat edenlerin hak sahiplerini de içine alan 16 milyon kişinin bu artıştan faydalanacağı belirtiliyor. Bu iyileştirmenin bütçeye olan maliyeti göz önüne alındığında, hükümetin emekliler için gerçekleştirdiği adımların önemi bir kez daha vurgulanmış oldu.

Emeklilere yönelik yapılan bu artış, ekonomideki refah seviyesinin yükseltilmesi adına atılan önemli adımlardan biri olarak kabul ediliyor. Bu gelişmelerle birlikte, ülkede ekonomik istikrarın sağlanması ve hayat pahalılığı sorununun çözümüne yönelik çabalarda daha ileri adımlar atılması hedefleniyor.