Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hakkında önemli bir değişiklik duyuruldu! Resmi Gazete'de yayımlanan bildiriye göre, beklenen değişiklikler 1 Temmuz'a kadar ertelendi. Bu karar, BES katılımcıları için büyük önem taşıyor.

Özellikle 2023 yılının Eylül ayında duyurulan ve kısmi çekiş hakkını düzenleyen yönetmelik, erteleme kararıyla yeniden şekillendirildi. Kısmi çekişin detayları ve şartları, 1 Temmuz tarihine kadar beklemeye alındı.

Başlangıçta, kısmi çekiş uygulamasının Mart 2024'te hayata geçirilmesi planlanıyordu. Ancak, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından alınan son kararla, bu süre 1 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Bu değişiklikle birlikte, BES katılımcıları 1 Temmuz'dan itibaren belirli durumlar için kısmi çekiş yapabilecekler. Evlilik, konut alımı, eğitim masrafları ve doğal afet gibi acil ihtiyaçlar için BES hesaplarından belirli bir miktar çekim yapılabilecek. Ancak, bu dört durum dışında kısmi çekiş yapılamayacak. Katılımcılar, birikimlerinin yüzde 50'sine kadar olan kısmını çekebilecekler.

Bu karar, BES katılımcılarına daha fazla esneklik ve acil durumlarda destek sağlama amacını taşıyor.