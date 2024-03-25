Arsası olanlara devletten 300 bin lira destek geliyor. İşte başvuru detayları ve şartları...

Konut fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, bireyler müstakil evlere yöneliyor. Devlet de bu eğilime destek olmak amacıyla belirli şartları karşılayanlara önemli bir destek sunuyor: 300.000 TL.

Bu destekten yararlanabilmek için belirli kriterleri yerine getirmek gerekiyor. İşte detaylar:

Prefabrik evler, uygun fiyatları ve kolay kurulum özellikleriyle dikkat çekiyor. Ancak, tercih edilmeden önce bazı önemli hususlar göz önünde bulundurulmalı.

Öncelikle, evin kurulacağı arsanın kişiye ait olması, prefabrik ev maliyetini önemli ölçüde azaltabiliyor. Bu sebeple, Milli Emlak tarafından sunulan uygun fiyatlı arsalar, prefabrik ev yapmak isteyenler arasında popüler hale geldi.

Devlet, prefabrik ev inşa etmek isteyenlere belirli şartları sağlayanlara destek sağlıyor. Ancak, bu desteğe başvurabilmek için belirli şartları karşılamak gerekiyor. Bunlar:

Kendi arsasına sahip olmak,

Hane halkının kişi başı gelirinin asgari ücretin 1/3'ünden az olması,

Engellilik, yaşlılık, boşanma veya dul kalma gibi durumlardan en az birine sahip olmak.

Bu şartları sağlayanlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan 300.000 TL'lik prefabrik ev yardımından faydalanabiliyorlar.

Devletin sunduğu bu destek, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ev sahibi olma hayallerine büyük katkı sağlıyor.

Örneğin, 70 metrekarelik tek katlı bir 2+1 evin fiyatı 389.900 TL ise, devletten 300.000 TL destek alan bir kişi bu evi yalnızca 129.000 TL'ye sahip olabilir. Yani, bu destekten faydalananlar sadece 129.000 TL'ye müstakil bir ev sahibi olabiliyorlar.