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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100. yılına özel şehitliğe ziyaret düzenlendi.

Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, engelli, yaşlı, çocuk ve diğer kuruluşlarda kalan bireylerle "Yozgat Şehitliği" ziyaret edildi.

Ziyarette şehitlerin ruhlarına ithafen Kur'an Tilaveti okuyarak dualar edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli "Bu ziyaretle Alparslan’dan, Cumhuriyete kadar devleti milleti ve mukaddesatı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi özel guruplarımızla rahmetle andık. İl müdürlüğü personeli ve hizmet alanlarıyla vatanımıza, milletimize daima bağlı kalmaya ve hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz sahip çıktıkça devletimiz var olacaktır" dedi.