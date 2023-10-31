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İlçenin daha yeşil hale gelmesi, daha yaşanabilir bir ilçe olması ve güzelleşmesi adına yapılan çalışmalarla Yerköy ilçesine yeni yeşil alanlar kazanıyor, çehresi yeşilleniyor.

Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ilçenin muhtelif yerlerinde peyzaj çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek vatandaşların da parkları, refüjleri ve sokakları kendi evleri gibi korumasını istedi. Başkan Yılmaz, belediye olarak vatandaşın huzuru ve refahı için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Peyzaj çalışmalarının Ankara-Yozgat karayolu ile devam ettiğini belirten Yılmaz, “Daha yeşil bir Yerköy için Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte sürdürdüğümüz peyzaj çalışmalarımıza Ankara-Yozgat karayolu ile devam ediyoruz. Bugüne kadar 150 bin den fazla ağaç ce çiçek fidanını toprakla buluşturan mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.