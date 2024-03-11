B sınıfı ehliyet sahiplerine önemli bir bilgilendirme yapıldı: Belirlenen tarihe kadar 15 TL ödeme yapmaları gerekiyor, aksi halde 12 bin TL'lik bir ceza kesilecek. Bu ödeme hayati öneme sahip ve sürücülerin dikkatle takip etmesi gereken bir durumdur.

Ehliyetlerini değiştirmek isteyenler için son tarih 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. Özellikle 2016 yılından önce alınan ehliyetlerin yenilenmesi gerekiyor, aksi takdirde 2025 yılında ciddi para cezalarıyla karşılaşılabilir.

Belirlenen son tarihler doğrultusunda hareket etmeyen sürücüler için ciddi yaptırımlar öngörülüyor. 1 Ocak 2016'dan önce alınmış ehliyetlerin yenilenmesi zorunluluğu getirilmiş olup, belirlenen süre içinde bu işlemi gerçekleştirmeyen sürücüler için 2025 yılı itibarıyla 12.978 TL'lik para cezası uygulanacak.

Ehliyet yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında kimlik kartı veya pasaport, güncel biyometrik fotoğraf, geçerli bir sağlık raporu, kan grubu belgesi (sağlık raporunda belirtilmişse gerekli değil), mevcut ehliyet ve adli sicil kaydı bulunmaktadır. Ayrıca, yenileme ücreti olarak ödenmesi gereken 15 TL (12 TL harç ve 3 TL değerli kağıt bedeli dahil) de unutulmamalıdır.

Bu belgelerle birlikte ilgili kuruma başvurulduğunda, ehliyet yenileme işlemi gerçekleştirilebilecektir. Eski tip ehliyetlerle trafikte yakalanmanın cezalarının yüksek olduğu ve ilerleyen yıllarda artabileceği unutulmamalıdır.