Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte "Karayolu Taşıma Yönetmeliği"nde yapılan değişiklikler, ehliyet alma sürecini etkiliyor.

D SINIFI EHLİYET İÇİN YAŞ SINIRI DÜŞÜRÜLDÜ

Yeni yönetmelikle birlikte D sınıfı ehliyet almak isteyenler için uygulanan yaş sınırı dikkate değer bir değişikliğe uğradı. Daha önce 26 yaş olan bu sınır, 24 yaşa düşürüldü. Bu değişiklik, özellikle D sınıfı ehliyet hedefleyenler için olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

DİĞER EHLİYET SINIFLARI VE YAŞ SINIRLARI

Yeni düzenlemeye göre diğer ehliyet sınıfları için belirlenen yaş sınırları şu şekildedir:

M, A1 ve B1 sınıfı ehliyet almak isteyenler için yaş sınırı 16 olarak belirlendi.

A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfları için ise yaş sınırı 18 olarak kabul edildi.

Bu değişiklikler, her ehliyet sınıfı için geçerli olan yaş sınırlarını net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Ehliyet sınıfları ve hangi araçları kullanabileceğiniz konusunda da bilgi vermek gerekirse:

M sınıfı ehliyet, motorlu bisiklet kullanımına izin verir.

A1, A2 ve A sınıfı ehliyetler, farklı silindir hacimleri, güç seviyeleri ve ağırlıklara sahip motosikletleri kullanmanıza olanak tanır.

B1 sınıfı ehliyet, ATV gibi taşıtları kullanma yetkisi sağlar.

B sınıfı ehliyet, otomobil ve kamyonet sürüşü için gereklidir.

D1 sınıfı ehliyet, minibüs kullanımını kapsar.

C1 ve C sınıfı ehliyetler, kamyon sürüşü için kullanılır ve yüklerin türüne göre farklılık gösterebilir.

D sınıfı ehliyet, otobüs kullanma yetkisi verir.

CE sınıfı ehliyet, tır sürücülerine yöneliktir.

F sınıfı ehliyet, traktör kullanımını ifade eder.

G sınıfı ehliyet ise iş makinaları sürücüleri için gereklidir.

Bu yeni düzenlemeler, ehliyet almak isteyenler için yaş sınırlarını ve hangi sınıf ehliyetin hangi araçları kullanabileceğini netleştirerek daha fazla öğrenci ve sürücü adayının bu sürece katılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor. (Haber Merkezi)