Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalarda bulunarak yeni temel eğitim yönetmeliği hakkında bilgi verdi. Bu yönetmelik, Türkçe dersi için 70 puan alınmasını zorunlu kılıyor ve 70 ortalamaya ulaşamayan öğrencilere sınıf geçiş izni verilmeyeceğini belirtiyor.

TÜRKÇE DERS ORTALAMASI 70 OLMAYAN GEÇEMEYECEK

Bakan Tekin'in açıklamalarına göre: “Mevcut sistemde, öğrenciler 50 ortalamayı tutturduklarında birkaç derslerinden yüksek not aldıklarında diğer derslerinin ortalamanın altında olmasına rağmen sınıf geçebiliyorlardı. Bu durumu sınırlamak amacıyla yeni yönetmelikte değişiklikler yapıldı. Yeni temel eğitim yönetmeliği, öğrencilerin belirli derslerden ortalamanın üzerinde not almasını gerektiriyor.”

Özellikle Türkçe dersi, öğrencilerin ortalama 70 alması gereken önemli bir ders olarak öne çıkıyor. Türkçe dersinden 70 ortalama elde edemeyen öğrenciler, sınıf geçişine izin verilmeyecektir.

“AÇIK LİSE SINAVLARI YÜZ YÜZE OLACAK”

Bakan Tekin ayrıca, yeni yönetmelikle ilgili olarak açık lise sınavlarının yüz yüze yapılacağını da duyurdu. Açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısının azaldığını belirterek, bu kararın kamuoyunda olumlu bir şekilde karşılandığını ve doğru bir adım olduğunu ifade etti.

Yeni temel eğitim yönetmeliği, öğrencilerin ders başarılarını daha yüksek seviyelere taşımak ve eğitim kalitesini artırmak amacıyla yapılan önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. (Haber Merkezi)