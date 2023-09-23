Yozgat’ta gelenek haline gelen kışlık yufka ekmek yapımı telaşı başladı.

Aydıncık ilçesinde kadınlar, sofraları vazgeçilmek lezzetlerinden yufka ekmekleri imece usulü yapıyor. Kadınların yardımlaşarak yaptığı yufka ekmekler, sofralarda büyük bir lezzetle tüketiliyor.

“ÖNCE YOĞRULUYOR, SONRA ATEŞLER YAKILIYOR”

Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen kadınlar, imece usulü hava kararıncaya kadar yufka ekmeği pişiriyor. Herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan un, tuz ve su ile yoğrulan hamurlar, maharetli ellerde beze haline getiriliyor. Diğer kadınların oklavalarında incecik açılıp yufkaya haline getiriliyor ve daha sonra odun ateşi üzerindeki saçta pişirilerek yufka ekmek halini alıyor. Evlerin serin yerlerinde ve depolarda muhafaza edilen yufka ekmekler, bayatlamadan kış boyunca tüketiliyor.

VALİDEN ZİYARET

Aydıncık ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunan Vali Mehmet Ali Özkan, imece usulü kışlık yufka ekmek yapan kadınları ziyaret etti.

Ziyarette kadınlar ile kısa bir sohbet eden Vali Özkan, kolaylıklar diledi. (Selma Şahin)