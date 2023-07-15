Kurs ücretleri, sınav harçları ve vergilerle ehliyet ücretlerinin 14 bin lirayı bulduğunu ifade eden sürücü kursu sahipleri, yılbaşında büyük bir artış beklediklerini bu nedenle ehliyet alamayan ve düşünüp kararsız kalan vatandaşları zamdan etkilenmemeleri için fırsatı değerlendirmeleri konusunda uyardı.

“30 BİN LİRA OLMASI GEREK”

Maliyetlerinin yüzde 300-400 arası zamlanmasına rağmen sürücü kurslarının geçen yıla oranla yüzde 40 gibi bir oranla ilerleyebildiklerini ifade eden sürücü kursu sahipleri, 10 bin lira olan sürücü kursu maliyetlerinin sürücü kursu sahiplerini mutlu etmediğini aktardılar. Sürücü kursu sahipleri, “Çünkü maliyetlerimizin artması bizi sıkıntıya sokuyor. Pandemi zamanında kullanmış olduğumuz araçlar 80 bin liraya satılırken şu an ortalama 900 bin lira. Tam 9 kat artış göstermiş. Araç sigortaları 8 kat artış gösterdi. Bir aracı sanayiye götürdüğümüz zaman 15 bin liranın altında çıkmak imkânsız. 80 bin liraya araba satılırken bizim kurs fiyatlarımız 4 bin liraydı şimdi 10 bin. Arabalara 10 kat artış gösterirken aynı artışı fiyatlarımıza yansıtsak ortalama kursun fiyatı 30 bin lira olması lazımdı” şeklinde konuştu.

“YILBAŞINDA BÜYÜK BİR ARTIŞ OLACAK”

Yılbaşında büyük bir artış beklediklerini bu nedenle ehliyet alamayan ve düşünüp kararsız kalan vatandaşları zamdan etkilenmemeleri için fırsatı değerlendirmeleri konusunda uyaran sürücü kursu sahipleri, “Ağustos ayı itibari ile fiyatlarımız 10 bin lirada kalmayacak. Yılbaşında büyük bir artış bekliyoruz. Ehliyet almak isteyenlerin fırsatı değerlendirmeleri gerek” diye belirtti.

Yozgat’ta ehliyet almak isteyenler için ise güncel fiyatlar şu şekilde; Sürücü kursu kayıt ücreti maliyeti 10 bin lira, trafik masrafı 3 bin 260 lira, sınav ücreti 240 lira, direksiyon sınav ücreti ise 310 lira. Haber Merkezi