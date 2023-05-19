Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan stantta ve Spor Vadisi’nde bulunan 1. Sınıf Atık Getirme ve Eğitim Merkezi’nde vatandaşlar için Sıfır Atık konusunda bilinçlendirilmesi çalışmaları yapılıyor.

Yozgat Belediyesi’nden yapılan açıklamada; “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2023 yılında tüm Türkiye de uygulanmasını planladığı Sıfır Atık Projesi ülkemizi aşarak tüm dünyaya yayılmıştır. Dünya üzerinde değişen iklimin önüne geçerek, çevremizi korumak, sıfır atık ile geri dönüşümü sağlamak hepimizin temel görevleri haline gelmiştir. Geri dönüşümü sağlanan her bir atık sonucunda kesilen ağaç sayısı, tüketilen enerji, kaynak israfı azalacak, tasarruf ve verim artacaktır. Proje kapsamında atıkların farklı gruplara ayrılmış olması, her atığın ayrı bir ekonomik değeri olup doğamıza geri kazandırılması bilincine hepimiz ulaştık. Sıfır Atık; israfı önlemek, kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya en aza indirilmesi, atık oluşması durumda ise atığın geri kazanımının sağlanmasını kapsayan yönetim şeklidir. Gelecek nesillerimize yaşanabilir bir Dünya bırakmak için canla başla çalışıyoruz. Dünyamızın geleceğini tehdit eden bu israfa hep beraber dur dememiz gerekiyor. İhtiyaç duymuyorsak almayalım, elimizde olanı değerlendirip, değiştirerek tekrar kullanalım. İnsanoğlunun yaptığı bu kirliliği yine biz durdurabiliriz. Güç bizim elimizde ve bu gücün temellerinde sizler varsınız” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi