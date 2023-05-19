İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Engelliler Haftası dolayısıyla 37 engelli için temsili askerlik uygulaması gerçekleştirildi.

Askerlik görevlerini yerine getiremeyen engelliler, sabah saatlerinde aileleriyle İl Jandarma Komutanlığı'na geldi. Burada üniformalarını giymelerinin ardından temel askerlik eğitimine tabi tutulan engelliler için daha sonra tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende engelliler, ellerini Türk bayrağı ve silahların üzerine koyup yemin ederek terhis belgelerini aldı.

Törende, Asayiş Şube Müdürlüğü köpek timleri ve Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği tarafından gösteriler yapıldı. AA