Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan Maarifin Yüz Akı e-Dergisi'nin ikinci sayısının teması "Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri" olarak belirlendi.

Söz konusu dergi için hazırlık çalışmaları başlatılırken başvuru kılavuzunu içeren resmî yazı, Yozgat dahil 81 il millî eğitim müdürlüğüne gönderildi.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, öğrencilerin kendine, ailesine ve topluma karşı saygılı; toplumsal sorunlara, bütün canlılara ve çevreye duyarlı; hayatını daha anlamlı ve değerli kılacak kişiler olarak yetişmeleri amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında hazırladığı Maarifin Yüz Akı e-Dergisi'nin ikinci sayısının temasını ‘Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri’ olarak belirledi. Dergide, başta öğrenci, öğretmen ve eğitim yöneticileri olmak üzere tüm eğitim paydaşları tarafından gerçekleştirilmiş sosyal sorumluluk faaliyetlerine yer verilmesi kararlaştırıldı. Böylece, Türkiye'nin farklı coğrafyalarından öne çıkan iyi uygulama örneklerinin öğretmenlere ilham vermesi, öğrencilere de yeni fikirler kazandırarak örneklerin artırılması, yaygınlaştırılması, görünür ve sürdürülebilir kılınmasına katkı sağlanması amaçlandı. Maarifin Yüz Akı e-Dergisi, Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen ve öğrencilere destek olmak, eğitim kalitesini artırmak, fırsat eşitliği sağlamak, ulusal ve uluslararası standartları yakalamak, yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek ve iş birliğini güçlendirmek hedeflerine ulaşmak için Türkiye genelinde gerçekleştirilen iyi uygulama örneklerini içeriyor.