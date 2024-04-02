Avrupa Birliği’nin (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere mali destek olmak amacıyla hazırladığı “Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) II Programı - 13. Çağrı İlanı” kapsamında girişimciler tarafından TKDK’ya sunulan ve 3. grupta değerlendirme süreci tamamlanan 18’i süt, 10’u kırmızı et, 3’ü beyaz et olmak üzere 31’i hayvancılık sektöründen; 7’si süt işleme, 2’si su ürünleri işleme, 5’i meyve sebze işleme olmak üzere 14’ü ise gıda işleme ve pazarlama sektöründen proje başvuruları desteklenmeye hak kazandı.

Hayvancılık yatırımları için 106,3 milyon lira, gıda işleme ve pazarlama yatırımları için 104,3 milyon lira hibe desteği verilecek. Bu projelerin öngörülen hibe tutarı toplamda 210,6 milyon lira olup, yatırım süreci tamamlandığında yaklaşık 380,7 milyon lira tutarında yatırım Türkiye ekonomisine kazandırılacak.

Nisan 2024 itibarıyla IPARD II Programı - 13. Çağrı İlanı kapsamında desteklenen proje sayısı 379’a, hibe tutarı 1,2 milyar liraya, yatırım tutarı ise 2,1 milyar liraya ulaştı.

IPARD Programı’yla kırsalda AB standartlarında yatırımlar hayata geçirilerek, özellikle çalışma çağındaki genç nüfusun (18-40 yaş) kente göçünün önlenmesi amaçlanıyor.