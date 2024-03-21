Yozgat Bozok üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata tarafından Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÖGEM) tarafından, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik “TÜBİTAK 2209 Programlarına Yönelik Proje Yazım Stratejileri” eğitimi düzenlendi.

Eğitim Fakültesi 109 numaralı derslikte 20 Mart 2024 günü gerçekleştirilen eğitim (YÖGEM) Merkez Müdürü Doç. Dr. Dilşat Peker Ünal’ın selamlama ve kısa bilgilendirme konuşmasıyla başladı.

Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) bünyesinde öğrenimlerine devam eden ve proje konularına ilgi duyan Eğitim Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne kayıtlı öğrencilerin katıldığı etkinlikte Prof. Dr. Mustafa Böyükata, TÜBİTAK destekleri, desteklerin hedef kitlesi, proje başvuru ekranları, projenin ana başlıkları ve her bir başlıkta verilmesi gereken bilgilere yönelik açıklamalarda bulundu.

Projelerin kabul edilmesinde etkili olan yönleri, proje tasarlama ve yazma sürecinde kullanılabilecek stratejileri öz biçimde ele alan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, özgün fikirlerin yazıya aktarılırken dikkat edilmesi gereken noktaları TÜBİTAK-2209-A programı başvuru formu üzerinden anlattı.

Tasarı aşamasında projesi olan öğrencilerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, (YÖGEM) tarafından düzenlenen bu eğitim seminerinin, giriş niteliğinde olduğunu belirterek öğrencilerin proje ile ilgili her türlü konuda kendilerine başvurabileceğini de belirtti.

Etkinliğe katılımcı sayısının az olmasının fırsata dönüştürülüp etkileşimli ve özel ders havasında gerçekleştirilen program süresince öğrenciler, söyleşi ve sohbet tadında bir programa katılma imkânı yakalamış oldular ve eğitimin kendileri için oldukça nitelikli ve verimli olduğunu, daha uzun süreli eğitimlerin yapılmasının yararlı olacağını belirttiler.

Eğitim sonunda (YÖGEM) Müdürü Doç. Dr. Dilşat Peker Ünal, Üniversitede proje kültürünün yaygınlaşması için yüz yüze ve çevrimiçi çeşitli eğitim etkinliklerinde yer alan ve seminerler veren Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti ve işbirliği içerisinde yeni programlar düzenlemek istediklerini sözlerine ekledi.