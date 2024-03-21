Kırşehir- Çiçekdağı içme suyu isale hattı 2’nci kısım yapım işi kapsamında Çelik Boru isale hattı imalatı ve sanat yapıları imalatları tamamlandı.

Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü, Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde olan 500 metreküplük, bin metreküplük ve Yozgat’ın Yerköy ilçesinde olan 3 bin metreküplük içme suyu depolarının inşaat, mekanik ve elektrik işleri tamamlanarak tesise su verildiğini açıkladı.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Proje muhtevasında olan ve tamamlanan diğer imalatlar ile iş fiziki olarak yüzde 99 seviyesine ulaştı. Kırşehir Çiçekdağı ve Yozgat Yerköy ilçe halkına hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.