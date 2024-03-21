İYİ Parti Milletvekili Lütfullah Kayalar, Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli'yi ziyaret etti. Ziyarette Yozgat'ın ekonomik potansiyeli ve sorunları üzerine fikir alışverişi yapıldı.



Milletvekili Kayalar, Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Erkekli'ye özel bir hediye olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini takdim etti.

Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli İYİ Parti Milletvekili Lütfullah Kayalar’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.