Sergiye büyük ilgi

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen şenlikte, öğrencilerin yıl içerisinde 4006 TÜBİTAK projeleri ve okullara ait özgün projeler kapsamında hazırladıkları projeler sergilendi. TÜBİTAK 4006 Projelerine ilçe genelinde 15 okul katıldı. Her okulun 15 proje çıkardığı TÜBİTAK 4006 Projelerinde toplamda 225 proje incelendi. İncelenen projeler içerisinde 25 proje seçilerek Eğitim, Bilim ve Öğrenme Şenliğinde sergilendi. Sergi açılışına Kaymakam Recep Aydın, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ümit Kandemir, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Demirarslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doçent Dr. Mustafa Kocakaya, Boğazlıyan Devlet Hastanesi Başhekimi Güner Yaman, daire müdürleri, STK Başkanları, Siyasi Parti İlçe Başkanları ve Boğazlıyan halkının katılımı ile gerçekleşti. Tüm Projeleri tek tek inceleyen Kaymakam Aydın yaptığı konuşmada, projeler için öğrencileri, öğretmenleri yöneticileri ve ilgilileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Serginin açılışını yaptıktan sonra davetlilerle birlikte stantları gezen Aydın, öğretmekten ve üretmekten vazgeçmeyen öğrencilerin projelerini yakından inceleyip, öğreticilerden bilgi aldı. Büyük emeklerle ürünlerin ortaya çıktığı sergi, davetliler tarafından da büyük ilgi gördü.

Haber Merkezi