Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, hükümetin milletle dalga geçtiğini belirterek keyfine göre kararlar aldığını, bir umutla okuyan ve atanmayı bekleyen öğretmenlerle dalga geçtiğini söyledi.

İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız" sözlerine tepki gösterdi.

"BİR MİKTAR ÖĞRETMEN ATAMASI OLMAZ İHTİYAÇ KADAR ÖĞRETMEN ATAMASI OLUR"

Yozgat’ın eğitimde geldiği noktaya da işaret eden Başkan Aydoğmuş yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Saadet Gelecek Grubu adına Grup Başkan Vekili Gelecek Partisi İstanbul Milletvekilimiz İsa Mesih Şahin, ‘bir miktar öğretmen ataması yapacağız’ diyen hükümete, ‘bir miktar öğretmen ataması olmaz. İhtiyaç kadar öğretmen ataması olur’ diyerek sert tepki gösterdi.”

“YOZGAT EĞİTİMDE SON SIRALARDA”

Gelecek Partisi olarak eğitime önem verdiklerini belirten Aydoğmuş, “Yozgat gözümüzün önünde en büyük örnek. Eğitimde son sıralarda, bunun sebebi nedir? İhtiyaca göre değil bir miktar öğretmen alırsan Yozgat eğitimde geri kalır. Öğretmen olmak için okuyan öğretmen adayı gençlerimizin umutlarının söndürülmesi gelecek nesillere ihanettir. Eğitime önem verilmeli, öğretmen olarak okuyan öğretmen adaylarının stajları bittiğinde mutlaka öğretmen olarak atanması gerekmektedir” dedi.