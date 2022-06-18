Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13
az bulutlu
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
2.533,33
ALTIN
1.024,88
DOLAR
17,33
STERLİN
21,22
EURO
18,20

Beşizler 5’inci sınıfta

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde yaşayan Özlem ve İbrahim Bulut çiftinin prematüre beşiz çocukları Yunus Kerem, Zeynep Muteber, Davut Ege, Ömer Faruk ve Muhammed Emin kardeşler 5’inci sınıfa geçti.

18 Haziran 2022 Cumartesi 02:11
Beşizler 5’inci sınıfta

Akdağmadeni 75. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda aynı sınıfta okuyan beşiz kardeşler, karne almanın mutluluğunu yaşadı. Başarılı bir ilkokul dönemini geride bırakan beşiz kardeşler, evlerine teşekkür belgesiyle döndü.
Ortaokula geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen beşiz kardeşlerden Zeynep Muteber, “İlkokulu bitirdik ortaokula geçtik. Karnemizi aldık. Yaz tatilinde kitap okuyacağız oyun oynayıp eğleneceğiz. Ortaokula geçtiğimiz için çok mutluyum” dedi.
Karneleri ve teşekkür belgelerini sınıf öğretmenleri Mesut Şafak’ın elinden alan Yozgatlı beşiz kardeşler, sınıf arkadaşlarıyla da vedalaştı. İHA
 

Anahtar Kelimeler:
Beşizler 5inci Sınıfta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrenciler bilgilendirildi
Öğrenciler bilgilendirildi
Öğrenciler daha mutlu
Öğrenciler daha mutlu
Eğitimler aralıksız devam ediyor
Eğitimler aralıksız devam ediyor
Müftüden öğrencilere konferans
Müftüden öğrencilere konferans
Sergiye büyük ilgi
Sergiye büyük ilgi
Kurslarda yılsonu
Kurslarda yılsonu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim