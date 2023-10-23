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Başkan Tuygun, “Cumhuriyetin 100’üncü yılını kutladığımız bu önemli süreçte Milli Eğitim Bakanlığı'nın temsilcileri akıl ve bilimi önceleyen değil, şeyhlere dervişlere biat eden müritlere dönüşmüştür” dedi.

Tuygun yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetin kazanımları ile bu koltuklara oturanlar Cumhuriyete karşı sorumluluk bilincinden uzak, Milli Eğitim Temel ilkelerini yok sayan, hatta küstahça sosyal medya paylaşımları yaparak meydan okuma cüreti içine girmişlerdir. Laikliği hedef alan, Cumhuriyet ilkelerini yok sayan bir zihniyetle görev yapmaktadırlar.Aydın Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu’nun Menzil şeyhine bağlılık sözü verdiği yemini WhatsApp üzerinden paylaşması ve herkesten bu ‘yemini etmesini’ istemesi, bu durumun en güncel ve vahim örneklerinden olmuştur.



Bir kamu görevlisinin hiçbir partiye, oluşuma, gruba bağlılığı olamaz! Cumhuriyet’in kamu emekçisinin, tek bağlılığı Cumhuriyetine ve milletinedir. Sadece güncel memleket meselelerine sosyal medyadan yorum yaptığı için ilerici kamu emekçilerini Devlet Memurları Kanunu’na aykırı düşmekle suçlayıp cezalandıran kurumlar, tarikat sevdalıları için üç maymunu oynamaktadır.

Büyük Önder Atatürk’ün “Şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz” dediği ülkemizde, kamu yöneticisi olmanın kriteri adeta herhangi bir tarikata başlı olmak haline gelmiştir.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından “kandırıldık” açıklaması yapanlar, devletin kurumlarına özellikle de eğitim alanına enjekte ettikleri tarikat mensuplarıyla yeni “kandırılmaların” taşlarını döşemektedir. Bilmedikleri, hesap etmedikleri şey ise şudur: Cumhuriyet onu yaşatacak ve koruyacak evlatlarını yetiştirmiştir, yetiştirmeye de devam edecektir. Eğitim İş, eğitim alanında liyakatle, laiklikle, yasalarla çelişen her hamlede olduğu gibi Aydın’daki rezaletin de takipçisi olacak, hesabını soracaktır.



Bir şeyhe bağlılık yemini eden Aydın Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu'nu şiddetle kınıyor, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu zatı derhal görevden el çektirmesini bekliyoruz.

Tarikat ve cemaatlere teslim olanların yeri laik cumhuriyetin yönetici koltukları değildir.

Eğitim İş, bu zihniyetle mücadelesini sürdürerek Cumhuriyeti koruma ve yaşatma görevinden asla ödün vermeyecektir” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)