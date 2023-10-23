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Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, minik öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor.

Ziyarette kurs öğreticileri ve öğrencilerle bir araya gelen Kayış, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kurs hakkında bilgi veren Kayış, “Sorgun İlçe Müftülüğü olarak Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın katılımıyla 2022 yılında eğitim ve öğretime açtığımız Avni İpek 4-6 Yaş Kur'an Kursu’muzda 93 öğrencimiz 6 öğretici 3 yardımcı personelle 2023 yılında da eğitim ve öğretimine devam ediyor. Talebelerimize başarılar diliyoruz. Kur'an Kursu hocalarımıza gayretlerinden ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizleri tercih eden velilerimizden Allah razı olsun. Birliğimiz beraberliğimiz kardeşliğimiz daim olsun inşallah” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)