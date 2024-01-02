Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü, 24 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen Öğretmenler Günü etkinliğinde koroda görev alan öğrenciler ile tarihinde bir araya geldi.

Görüşmeye Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Güçlü, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gürsel Güler ve müzik öğretmeni Belgüzar Akgül katıldı.

Dekan Prof. Dr. Nezahat Güçlü, 24 Kasım Korosunda sergiledikleri performans ile beğenileri toplayan Belgüzar Akgül’e ve öğrencilere gösterdikleri emek ve çabalar için teşekkürlerini iletti. Dekan Prof. Dr. Nezahat Güçlü’nün öğrencilere teşekkür belgelerini takdiminin ardından; kısa bir müzik dinletisi ile görüşme son buldu.