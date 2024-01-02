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3 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda Akdağmadeni ilçesine bağlı Sarıgüneyçevirme köyü, Çardak köyü, Kayakışla köyü ve Aslanlıkarabuğra köyüne yapılması planlanan Güneş Enerji Sistemi (GES) Santrali kurulması için getirilen gündem oy birliği ile kabul edildi.

Yozgat İl Genel Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Ekrem İlker tarafından okunan raporda, Akdağmadeni İlçesine bağlı Aslanlıkarabuğra Köyünde tapunun 117 ada 12 nolu parseldeki taşınmaz, Sarıgüneyçevirmeköyü tapunun 102 ada 33-34-35 ve 119 nolu parseller ile 105 ada 1 nolu parsel, Kayakışla köyü 136 ada 3 nolu parsel ile Çardak Köyünde 113 ada 22-24-25 ve 26 nolu parsellerde yapılması planlanan Güneş Enerji Santrali kurulması için hazırlanan raporlar okunarak oylandı.

İlker, “İlimiz Akdağmadeni ilçesine bağlı Aslanlıkarabuğra köyünde tapunun Akdağmadeni İlçesine bağlı Aslanlıkarabuğra Köyünde tapunun 117 ada 12 nolu parseldeki taşınmaz, Sarıgüneyçevirme köyü tapunun 102 ada 33-34-35 ve 119 nolu parseller ile 105 ada 1 nolu parsel, Kayakışla köyü 136 ada 3 nolu parsel ile Çardak Köyünde 113 ada 22-24-25 ve 26 nolu parselinde bulunan taşınmazlar üzerine yapımı planlanan "Güneş Enerjisi Santrali" tesisi projesi için hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Plan önerisinin İmar Kanunu'nun 8/b maddesi, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 32. maddesi uyarınca imar planları hakkındaki İl Özel İdaresi teklif yazısı ve ekleri komisyonumuza havale edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Güneş Enerji santrali tesisi için kurumlardan taleplerin alındığını belirten İlker, “Yapılan incelemeler neticesinde, Akdağmadeni İlçesine bağlı Aslanlıkarabuğra köyünde tapunun 117 ada 12 nolu parseldeki taşınmaz, Sarıgüneyçevirme köyü tapunun 102 ada 33-34-35 ve 119 nolu parseller ile 105 ada 1 nolu parsel, Kayakışla köyü 136 ada 3 nolu parsel ile Çardak Köyünde 113 ada 22-24-25 ve 26 nolu parsel numaralı taşınmazlar üzerine yapılması planlanan Güneş Enerji Santrali kurulumunda bir sakıncanın olmadığı alınan bilgilerden ve yerinde yapılan incelemelerden anlaşılmıştır. İlimiz Akdağmadeni ilçesi yapımı planlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi için hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 32. maddeleri hükümlerinin uygulanması komisyonumuzca uygun görülmüştür” diye konuştu.

Okunan rapor meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.