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Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen Gazze ve Filistin konulu şiir yarışması sonuçları açıklandı.

Düzenlenen Gazze ve Filistin Konulu Şiir Yarışması gönderimleri 29 Aralık 2023 tarihinde sona erdi. Yarışmaya, farklı birimlerden 40’ın üzerinde kişi katılım sağladı.

Değerlendirme jürisi üyeleri Doç. Dr. Özgür Babayiğit, Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Volkan Demirel ve Dr. Öğretim Üyesi Pakize Urfalı Dadandı tarafından 20’şer puandan 5 ana kriter üzerinden değerlendirilen şiirler arasından yarışmanın birinci, ikinci ve üçüncü dereceleri seçildi.

Yarışmada 85 puanla Havva Aksel birinci, 83 puanla Melek Coşgun Solak ikinci, 73 puanla Fatma Şenol ise üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri 4 Ocak 2024 (Perşembe) Saat 11:00’de, Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olan şiir programında yapılacak.