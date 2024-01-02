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Mesai gözetmeksin çalışmaların devam ettiğini belirten başkan Ferhat Yılmaz, “Zorluklarımızı kolaylaştıran ve baba ocağımıza hizmet etmemizi nasip eden Cenab-ı Allah’a hamd olsun” dedi.

Başkan Yılmaz yaptığı açıklamada, “Bugüne kadar yaklaşık 70 kilometrelik kısmını tamamladığımız yol çalışmalarımıza 100’üncü yıl mahallemizle devam ediyor. İnşallah en kısa sürede başlayacak olan 3. etap yol çalışmamızla birlikte yolu olmayan hiçbir mahallemiz kalmayacak. Bu süreçte çalışmalarımıza katılarak bizlere güç veren belediye meclis üyelerimize, mahalle muhtarlarımıza, mesai arkadaşlarıma ve çalışmalarımızı yakından takip ederek gittiğimiz her mahallemiz de hayır dualarıyla bizlere destek olan Kadir Şinas Yerköylü hemşehrilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.