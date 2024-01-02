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Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Ahmetefendi Mahallesi 16 derslikli ilköğretim okulunda incelemelerde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal hizmete açılacak olan Ahmetefendi Mahallesi'ndeki 16 derslikli ilk ve ortaokul binasını ziyaret ederek, okulda incelemelerde bulundu. Okulun ihtiyacı olan donatım malzemelerinin tespiti yapılarak, eksiklerin en kısa sürede tamamlanması için gerekli çalışmalara başlandı.

Öcal, “İlçemizdeki çocuklarımızın kaliteli eğitim almaları için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Bu okulumuzun da kısa sürede hizmete açılması ile birlikte bölgemizdeki eğitim seviyesinin daha da yükseleceğine inanıyorum” dedi.