İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Şube Müdürleri Mahmut Yıldız ve Sabahattin Çakmak, okul müdürleri ile Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK) planlama toplantısı yapıldı.

Toplantıda ortaokul ve lise düzeyindeki kursların merkezleri belirlenerek yapılacak kursların verimliliği adına yapılacak çalışmalar kararlaştırıldı.

Toplantı sonrasında açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, “Düzenlenecek kurslarımızın öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu. Ahmet Ayverdi