Depremin yol açtığı yaraları sarmak için Hatay’a bağlı Hassa'ya giden ve 2 aylık bir süre boyunca Hassa’da bulunan Vali Ziya Polat, Yozgat'ta gelir gelmez depremzedelerin iftar sofrasına katıldı.

TEK YÜREK OLUNDU

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremler, 11 ilde büyük yıkıma neden olmuştu. Depremin olumsuz etkisini ortadan kaldırmak amacıyla tüm Türkiye tek yürek oldu.

Deprem bölgesinde oluşan tahribatı kaldırmak için Türkiye’nin bütün bölgelerinden valiler, kaymakamlar, belediye başkanları bölgeye intikal ettiler. Bölgeye giden isimlerden bir tanesi de Yozgat Valisi Ziya Polat oldu.

ÖRNEK DAVRANIŞ

8 Nisan’da görevini tamamladığını ve Yozgat’a döneceğini açıklayan Vali Polat, açıklamasının akşamına Yozgat’ta geldi.

Yozgat’a gelir gelmez ise yurtlarda kalan depremzedelerin iftar sofrasına ortak oldu.

Vali Polat’a eşi Pınar Filiz Polat ve il protokolü eşlik etti.

Polat, KYK Yozgat Yurdu’nda misafir edilen depremzedelerle iftar sofrasında bir araya gelerek örnek bir davranış sergiledi.

TEK TEK DİNLEDİ

İftar öncesinde depremzedelerle tek tek selamlaşan Polat, depremzedelerle sohbet etti.

Sıkıntılarını da dinleyen Polat, samimi bir tavırla karşıladı.

KÖSE DE KATILDI

İftar yemeğine Belediye Başkanı Celal Köse de katıldı.

Başkan Köse iftar sonrasında şu açıklamayı yaptı; “İftarımızı KYK Yurdunda konaklayan Deprem Bölgesinden gelen misafirlerimizle yaptık. Biz büyük bir aileyiz. Yüce Mevla'm birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.”

Melike Aslı Arslan