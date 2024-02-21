Devlet Su İşleri Kayseri Bölge Müdürlüğü ve Yozgat Bozok Üniversitesi iş birliğinde kampüs alanında hayata geçirilmesi planlanan Bozok Su Göleti projesi için düğmeye basılmıştı.

Rektörlüğün talebi üzerine, üniversite kampüs alanının yeşillendirilmesi, bahçe sulama ve uzun yıllar su ihtiyacını karşılamak amaçlı Kayalı Boğaz Deresi mevkiine bir gölet oluşturulması için amacıyla Yozgat Bozok Üniversitesi Göleti Yapım İşi sözleşmesi imzalandı.

Devlet Su İşleri Kayseri Bölge Müdürü Rahmi Şahin tarafından imzalanan sözleşme sonucunda, gölette depolanacak 125 bin metreküp su Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırma Enstitüsü'nde yetiştirilecek olan endüstriyel kenevir ve lavanta sulamasında kullanılacak.