Devlet Su İşleri (DSİ) 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan “Topçu Köyü Taşkın Koruma Kanalı” tamamlandı.

Köy halkını ve toprağını taşkın riskinden korumak amacıyla DSİ 12. Bölge Müdürlüğünce yapılan taşkın kontrol kanalı kapsamında 810 metre kanal ve 6 adet menfez geçişi konuldu.

Yozgat Valiliğinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “İlimiz merkeze bağlı Topçu köyünde tamamlanan taşkın kontrol kanalı ile vatandaşlarımızı ve toprağımızı taşkın riskinden koruyoruz. İş kapsamında; 810 metre kanal ve 6 adet menfez geçişi yapılmıştır. Geleceğimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi, doğal afetlere karşı daha güvendeyiz!” ifadelerine yer verildi.

DSİ 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamada ise “Yozgat Topçu köyünde tamamlanan taşkın kontrol kanalı ile vatandaşlarımızı ve toprağımızı taşkın riskinden koruyoruz. İş kapsamında; 810 metre kanal ve 6 adet menfez geçişi yapılmıştır” denildi.