Yozgat Şehir Hastanesi tarafından “5 Haziran Dünya Çevre Günü” dolayısıyla Yozgat Çamlığı Milli Parkında çevre temizliği ve çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Çamlık’ta düzenlenen etkinliğe Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, hastane yönetimi ve kalite ekibi katıldı.

Etkinlik kapsamında Çamlık kafeteryalar bölgesindeki alanda yapılan çevre temizliği ve çöp toplama etkinliğinde çevrenin önemine dikkat çekmek istediklerini dile getiren Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, "5 Haziran Dünya Çevre günü nedeniyle Türkiye’nin ilk milli parkı olan Çamlığımızda orman içerisinde atılan çöpleri topladık. Çevre hayatımızın vazgeçilmezi. Bu nedenle çevreyi ihmal edemeyiz. İhmal edilen çevre bize olumsuz ve kullanılamaz halde geri dönüyor. Bugün bizler çöp toplarken kendi evimizi temizledik gibi düşünerek ve hissederek topladık. Böylesi doğal güzellikteki yerler şehrin gürültüsünden uzaklaştığımız alanlardır. Kamuya açık olan özellikle parklarımızı ve tüm çevremizi temiz tutmalıyız. Çöp atarken sokakları, parkları, bahçeleri, kurumları evlerimiz gibi düşünerek hareket etmeliyiz. Her gün gelişen, değişen dünyamızda çevreye olan değer git gide önem kazanıyor. Bunun farkında olmamız lazım. Çevre temizliğine karşı duyarlı olmalıyız. Etkinliğimize katılan personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Düzenlenen etkinlik toplanan çöplerin çöp kutularına atılmasıyla sona erdi.