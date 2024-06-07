Yozgat’ın ilk Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Bilal Şahin Mahallesinde bulunur.
Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, haftanın 6 günü halka açıkken tesis, pazartesi günleri genel temizlik dolayısıyla hizmete kapalıdır.
Havuzda bayan günlerinin mevcut olduğu söylenirken tesiste, yüzme kursları profesyonel eğitmenler ve cankurtaranlar eşliğinde verilir.
Yozgat Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu 09.00 – 21.30 saatleri arasında kullanılır.
Kaynak: Haber Merkezi