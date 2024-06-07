Yozgat’ın ilk Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Bilal Şahin Mahallesinde bulunur.

Yüzme Havuzu (2)

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, haftanın 6 günü halka açıkken tesis, pazartesi günleri genel temizlik dolayısıyla hizmete kapalıdır.

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Havuzda bayan günlerinin mevcut olduğu söylenirken tesiste, yüzme kursları profesyonel eğitmenler ve cankurtaranlar eşliğinde verilir.

Yozgat Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu 09.00 – 21.30 saatleri arasında kullanılır.

Kaynak: Haber Merkezi