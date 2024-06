Survivor All Star'da heyecan dorukta! Finale adım adım yaklaşılırken, bu haftanın eleme adaylarından Merve Aydın yarışmaya veda etti. Peki, Merve Aydın kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir ve özel hayatında neler oluyor? İşte merak edilen tüm detaylar...

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eski milli atlet olan Merve, 800 metre açık hava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2012 Londra Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen yarışa devam ederek büyük bir yankı uyandırmıştır.

KARİYERİ

Atletizm kariyerinde önemli başarılar elde eden Merve Aydın, 2008 Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011 Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metrede gümüş madalya kazandı. Ayrıca, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında ikinci gümüş madalyasını elde etti. 2011 Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda da 3.29.42'lik derecesiyle açık hava Türkiye rekorunu kırdı.

2012 Londra Olimpiyatları'nda sakatlanarak 3:24.35'lik dereceyle yarışmayı son sırada tamamladı. Ancak sakatlığına rağmen yarışı bitirmesi büyük takdir topladı. Aynı yıl Beyaz Rusya'da Olimpiyat seçmelerinde 800 metreyi 2:00.23'te tamamlayarak Türkiye rekorunu kırdı.

SURVİVOR KARİYERİ

Merve Aydın, 2014 yılında Survivor'da ünlüler takımında yer aldı ve yarışmada üçüncü oldu. 2015 yılında Survivor All Star'da finale kalarak halk oylaması sonucu ikinci oldu. 2018'de Survivor 2018 All Star'da ünlüler takımında yarıştı. 2022'de tekrar Survivor All Star'a katılan Merve, 111. günde aşil tendonunun kopması sonucu yarışmaya veda etti. Son olarak, 2024 Survivor All Star'da kırmızı takımda yer aldı ve bu hafta yarışmaya veda etti.

ÖZEL HAYATI

Merve Aydın, 1 Eylül 2018'de Mehmet Akif Filiz ile evlendi. Bu evlilikten Mehmet Barlas Filiz adında bir oğlu oldu. Merve Aydın, spor kariyerinin yanı sıra 21 Ağustos 2019'da Merve Aydın Spor Okulu'nu kurarak birçok branşta spor eğitimi vermektedir.

Survivor All Star'da final yaklaştıkça heyecan artıyor. Merve Aydın'ın elenmesi, yarışmadaki diğer isimler için büyük bir dönüm noktası oldu. Başarılı spor kariyeri ve azmiyle tanınan Merve Aydın'ın hayatı ve kariyerine dair tüm merak edilenler bu şekilde.