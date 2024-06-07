Hemen hemen her sektöre el atan dolandırıcıların en çok ilgi duyduğu alanlardan birisi ise sosyal medya. Özellikle dolandırıcılar, ünlü isimlerin görüntü ve seslerinin yapay zeka yardımıyla klonlanarak sahte reklamlarda kullanıldığına dikkat çekti.

Günümüzün neredeyse her anını yönetebilen bir güce sahip olan yapay zeka teknolojisi dolandırıcıların kullandığı kuvvetli bir silah olarak karşımıza çıkıyor.

Dolandırıcılar, yapay zeka teknolojisini kullanarak ses taklidi yapıp sahte içerikler üretiyor. Bu içerikler aracılığıyla, tanıdıkları kişilere güvenen vatandaşları dolandırıyorlar. Sosyal medya platformlarında yayılan bu sahte içerikler, kullanıcıları yanıltarak sahte haber sitelerine yönlendiriyor.

DEVLET YETKİLİLERİNİN KİMLİĞİ TAKLİT EDİLİYOR

Erdem Cırık, sosyal medyada sahte içeriklerin hızla arttığını ve dolandırıcılık amacıyla yaygın bir şekilde kullanıldığını belirtti. "Yaptığımız araştırmalarda, açtığımız sahte hesaplarla 90'dan fazla sahte reklam tespit ettik. Bu reklamlarda, devlet adamları ve ünlülerin resimleri, videoları ve sesleri yapay zeka ile klonlanmıştı," dedi.

Reklamlara tıklayan kullanıcıların sahte haber sitelerine yönlendirildiğini belirten Cırık, bu sitelerde manipülatif içerikler üretildiğini ve kullanıcıların bu sahte haberlere inanarak dolandırıcıların tuzağına düştüğünü ifade etti.

"POPÜLER KİŞİLERİN GÖRSELLERİ İLE GÜVEN KAZANILIYOR"

Cırık, sahte içeriklerin yapay zeka ile oluşturulduğunu ve bu nedenle gerçeğe çok yakın göründüğünü vurguladı. "Bu içeriklere tıklayan kullanıcılar, gerçek bir haber okuduklarını sanıyorlar ve karşılarına çıkan formları dolduruyorlar. Bu formları dolduranların kişisel bilgileri dolandırıcıların eline geçiyor," dedi.

Ayrıca sahte reklamlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BOTAŞ, Ekrem İmamoğlu, CZN Burak gibi tanınmış kişilerin görsellerinin kullanıldığını belirtti ve "Genelde sosyal medyada popüler olan kişilerin görüntüleri kullanılarak, kullanıcıların güveni kazanılıyor," ifadelerini kullandı.

"GERÇEK HABER SİTELERİNİN İSİMLERİ KULLANILAMIYOR"

Dolandırıcılık vakalarının artmasıyla birlikte, ünlü isimlerin sosyal medya üzerinden sürekli uyarılarda bulunduğunu belirten Cırık, kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. "Reklama tıkladığınızda, URL yapısını kontrol edin. Gerçek haber sitelerinin isimlerini kullanamıyorlar, bu yüzden sahte linklerle sahte bilgiler sunuyorlar," dedi.

Yapay zeka ile üretilen içeriklerin ayırt edilmesinin zor olduğunu ifade eden Cırık, "Ancak dikkatli bir incelemeyle, yapay zekanın robotik yapısının farkına varılabilir," şeklinde konuştu.