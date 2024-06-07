Valilik sosyal medya hesabından “Meteorolojik Uyarı” başlığıyla yapılan paylaşımla vatandaşlar, öğleden sonra olabilecek kuvvetli yağış konusunda bilgilendirildi.

Bugün saat 13.00’dan itibaren olabilecek kuvvetli yağış tehlikesi saat 22.00’a kadar sürecek.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Bugün öğleden sonra kuvvetli yağış bekleniyor! Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması önem arz etmektedir” denildi.

Konu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Konya'nın kuzey ve batısı, Çorum, Bolu'nun güneyi, Manisa'nın doğusu, Kütahya, Balıkesir'in güneydoğusu ile Bursa'nın güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”