Vatandaşlara uyarılarda bulunan Başkan Nevzat Yıldırım, “Bu yıl kurbanınız koyun ve keçi olsun” diyerek birlik üyeleri tarafından yetiştirilen küçükbaş hayvanların sağlıklı, güvenilir ve tamamen organik olduğunu söyledi.

“BU YIL KURBANINIZ KOYUN VE KEÇİ OLSUN”

Yıldırım yaptığı açıklamada, “Yerli üretime sahip çıkalım. Bu yıl kurbanınız koyun ve keçi olsun. İlimiz meralarında birlik üyelerimiz tarafından yetiştirilen küçükbaş hayvanlar sağlıklı güvenilir ve tamamen organik meraya dayalı beslenmiştir. Her bütçeye uygun kurbanlıklar ilimiz merkez ve ilçelerinde tedarik edilmektedir. Allah ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul etsin. Kurbanı marketten değil üreticiden al” ifadelerini kullandı.

“YERLİ ÜRETİME SAHİP ÇIKALIM”

Amaçlarının yerli üretime sahip çıkmak olduğunun altını çizen Yıldırım, “Yozgat İli Damızlık Koyun Yetiştiricileri Birliği olarak amacımız yerli üretime sahip çıkmak. Yetiştiricilerimizde her bütçeye uygun hayvanlarımızı bulunuyor. Yozgat’ta 2 bin civarında üyemiz var. Küçükbaş fiyatları canlı kilo erkek toklu küçükbaş hayvan fiyatı 10 bin lira, çebiş/teke 10 bin lira, kısır koyun ve keçi 15 bin civarında satılması planlanıyor. Vatandaşlarımızın bu yıl yerli üretime sahip çıkmasını istiyoruz. Kurban bayramında üreticilerimiz vatandaşlarımıza yardımcı olabilmeleri konusunda kesip parçalama işlemleri gerçekleştiriyorlar. Yozgat’ın çok güzel meraları bulunuyor. Hayvanlar yetiştiricilerimiz tarafından doğal olarak besleniyor. Vatandaşlarımız yetiştiricilerimizi ziyaret edip gönül rahatlığı ile alımlarını gerçekleştirebilirler. Vatandaşlarımız kurbanını ulusal marketlerden almaları yerine yerli yetiştiricilerimizden alsınlar. Hayvanlarımızın küpeleri bulunuyor. Sağlık kontrolleri yapılıyor. Üreticilerimiz şubat ayında meraya çıkıyor doğal besleme yapılıyor” dedi.

“KESİLECEK HAYVANLARIN KURBANLIK VASIFLARINI TAŞIMASI GEREKİYOR”

Kurbanlık alacak vatandaşlara dikkat etmeleri gereken hususlarla ilgili uyarılarda bulunan Yıldırım, "Öncelikle kesilecek hayvanların kurbanlık vasıflarını taşıması gerekiyor. Kurbanlık olacak küçükbaş hayvanlar sağlıklı koyun ve keçi olmasına göre 30-40 kilogramın altında olanlar tercih edilmemelidir. Kurban edilecek koyun ve keçinin bir yaşını doldurması gerekmektedir. Ancak besili ve gösteriş olarak bir yaşındakilerle aynı olursa altı ayını tamamladıktan sonra da kurban edilebilir. Kurbanlıkta erkek hayvanların tercih edilmesi son derece önem arz etmektedir. Dolayısıyla gebe ve damızlık dişi hayvanlar kurban edilmemelidir. Uygun olmayan hayvanların kurbanlık olarak satılmaması gerekir” ifadelerini kullandı.