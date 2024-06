MHP Yozgat Belediye Meclisi Grup Başkanı Ebubekir Uçar, basın mensupları ile bir araya geldi.

Yozgat Belediye Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Başkan Uçar, “Biz bu memleketi sevdiğimiz için buradayız. Derdimiz bu memleket, öfkemizde o yüzden. Dertli adam öfkeli olur. Çok çalışmamız lazım. Her gün 4-5 dilekçe veriyoruz bilgi almak adına. Çünkü elimizde veri yok. Önce bilgimiz olacak, sonra çalışacağız o bilgiyle. Fikrimiz olacak ondan sonra biz onay vereceğiz. Eski düzen bitti. Herkes muhalefete alışacak, daha doğrusu en önemli şey herkes önce birbirini dinlemeyi öğrenecek. Bu memleketin evladıyız hepimiz. Birimiz Fenerbahçeli, birimiz Galatasaraylı, birimiz Beşiktaşlıyız ama hepimiz bir aileyiz. Bu iş böyle yürüyecek” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞLARIMIZA HİZMET İÇİN BURADAYIZ”

Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında MHP Yozgat Belediye Meclisinde 11 üyesi bulunduğunun altını çizen Uçar, “Yine komisyonlarda arkadaşlarımızın temsil durumunu göz önüne alarak birçok ortaklaşa kararlar aldık. Bu komisyonlarda da yine görevlerimiz var. MHP grubu olarak her zaman söylediğimiz gibi ilk günden itibaren adalet, ahlak, adap ilkelerinden, akıl ilkesinden ayrılmadan memlekete hizmet etmeye gayret ediyoruz. Yine uzlaştırıcı, ayrıştırıcı olmayan, yine yönetimde profesyonelliği özen gösteren, bu işin sonunda hesap verebilir, şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla hareket tarzı belirledik. Geçtiğimiz toplantılarda da gerek Belediye Başkanımız, gerek diğer parti mensupları gruplarındaki arkadaşlarımız beraber memlekete hizmet etme yolunda gayret sarf ediyoruz. Memlekete hizmet konusunda memleketin önünü tıkayıcı veya her şeye engel olucu değil, gerçekten bilgiye, veriye dayalı gerçekten yardımcı olabileceğimiz her işi hep beraber çözüp karara bağlıyoruz. Burada sağ olsun başkanlık makamı her gruba oda verdi. Bizde odamızda vatandaşlarımızın olursa şayet dilek, istek ve şikayetlerini, olası taleplerini değerlendirmek, onlara yardımcı olmak üzere odamızı her gün bir meclis üyesi arkadaşımız nöbetçi olacak ve vatandaşlarımıza hizmet edecek. Onların taleplerini alacaklar ve o taleplere de cevap vermeye çalışacağız gücümüz yettiğince” şeklinde konuştu.

“MECLİSİN KONUSU DEĞİL”

Belediye bazı problemlerin olduğuna vurgu yağan Uçar şu ifadeleri kullandı, “Problemler daha çok finansal problemler. Başkan Beyde devamlı açıklıyor zaten, bilgilendiriyor. Ancak şu husus çok önemli! Aynı gün açıklama yaptığımız halde personel konusu belediye meclisinin konusu değildir. Tamamen başkanlık makamına ait bir yetkidir. Personelin ataması, görevlendirilmesi, müdür ataması vesaire gibi durumlar tamamen belediye başkanlık makamının uhdesindedir ve yetkisi dahilindedir. Ancak sosyal medya platformlarında daha çok gördüğümüz şey; MHP hayır demiş. MHP şöyle demiş, MHP böyle demiş! Gibi algılar var. Bunlar tamamen yanlış. Bunları da düzeltmek adına biz her ay sizlerle bir toplantı talep edeceğiz. Düzenleyecek olduğumuz toplantılarımızda hem meclis konusunu, hem yapmaya çalıştığımız işler hakkında birinci ağızdan bilgi vereceğiz. Bunu sosyal medya aracılığıyla da yapıyoruz ama gazetecilik daha önemli. Birebir, yüz yüze, birinci ağızdan. Hiçbir algıya, yoruma yol açmadan daha doğrusu bu işi bu şekilde halletmeyi planlıyoruz. Örneğin dünkü meclis toplantısında toplu işten çıkarma yetkisi istendi. Ondan önce encümende istenmişti. Ona da ret verdik. Dünküne de ret verdik. Ama dün akşam sendikanın sanırım başkanlık makamına bir teklifi olacakmış onu da görmek adına çarşambaya erteledi başkan. Tabi ertelense de ret bizim için. Bugünde ret, yarında ret. İş her şeyi bitirdik personele mi geldik? Gibi bir mevzu doğuruyor. Ama açık ve net ifade etmem gerekiyor ki işinin başında olan, işinin ekmeğinin peşinde olan herkes her yerde çalışır.”

“TÜM YOLLARI FİNANSAL OLARAK AÇTIK”

Mecliste birçok konuda oy verdiklerini belirten Uçar, “Belediyenin finansal durumu vesaire bunlar çözülecek şeylerdir. Kaldı ki MHP ilk günden beri arsa satış izni verdi başkanlık makamına. Mülklerin kiralanması veya satılması izni verdi. Kredilendirme izni verdi. Tüm yolları finansal olarak açtık. Arsa oluşturulup arsa satılması, ihaleler vesaire her şeyde destek verdik. Birazda hizmet makamının çalışması gerekiyor elbette ki. Proje üretmesi gerekiyor memleket adına ve bu işleri elbirliğiyle çözmek gerekiyor. Biz üstümüze düşeni yapıyoruz. Hatta fikirler veriyoruz. Başkan bir tane getiriyor, biz iki tane olsun diyoruz. En basit örneği şu; ATM yerlerinin değişmesi. Bir tane olmasın. Çapanoğlu da bizim mahallemiz, Bahçeşehir’de de olsun. Bunların hepsi çok basit ve olabilecek şeyler. Ufak ufak kazançlardır belki ama sonuçta memleketin hayrına olan bir şeyler” dedi.

“İŞTEN ÇIKARMAYA İMZA ATMAYACAĞIZ”

Özellikle personel konusu meclisin konusu olmadığını ifade eden Uçar, “Personelimizle de biz bir çalıştay oluşturduk. Herkesi dinledik. En az 60-70 personelimizi dinledik. Durum nedir? Bu feragat name nedir? 3 avukat arkadaşımızla beraber bir yön çizmeye çalıştık. Bir iş kanunu var. O iş kanununda kişi işe gelmiyormuş, işini yapmıyormuş, tutanak diye bir şey var. Şimdi işe gelmiyorsa, yeterli değilse, devamlı rapor alıyorsa demek ki gerçekten hastadır. Bu hakem heyetinde de hastadır. İş göremezlikle bu iş çözülür veya işe gelmiyorsa burada ciddi bir vebal vardır. Bu memleketin parasıdır. İşe gelmiyorsa da gerekli tutanaklar tutulur, işten ayrılışı yazılır. Ama MHP hiçbir zaman ne encümende, ne mecliste toplu işten çıkarmaya imza atmayacak, oy kullanmayacak ve ret verecek” ifadelerini kullandı.